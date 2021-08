Torneio de Lucas cresce 51% em quantia de inscrições em comparação com edição anterior; Segundo o presidente da FMTT, a qualidade do torneio de Lucas tem atraído tenistas de outras cidades

Lucas do Rio Verde sedia 2º Romancini de Tennis desta quarta-feira (11) até domingo (15.08), válido como 6ª etapa do Circuito Mato-grossense de Tênis, na academia Ponto do Tennis. E a competição conta com 168 inscrições, realização de doze categorias, premiação em dinheiro à categoria de maior nível técnico, a 1ª Classe Pro, e transmissão de partidas ao vivo via internet.



De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa, Lucas do Rio Verde e a Ponto do Tennis participaram pela primeira vez do Circuito Mato-grossense de Tênis em 2019. Não participaram em 2020 por causa da pandemia e retornam em 2021. E, segundo o presidente, de lá para cá, a prática do tênis cresceu no município e agora obtém aumento de 51% no número de inscrições, na comparação do torneio de 2019 com 2021.



“Antes mesmo de inaugurar, a Ponto do Tennis nos procurou com a intenção de participar do Circuito Mato-grossense de Tênis 2019. Se interessaram desde o começo, fizeram um excelente torneio naquele ano e tiveram 111 inscrições. E, de lá para cá, com aumento na quantidade de praticantes de tênis na cidade, culminou-se em 168 inscrições no torneio deste ano. Além disso, cresceu a quantia de tenistas de outras cidades jogando em Lucas”, avalia o presidente.



A academia Ponto do Tennis situa-se na rua Cuba, no nº 2210, no Parque dos Buritis, em Lucas do Rio Verde (335 km da capital de MT). Pode ser contactada pelo telefone: 65-9988-0427 e o link da transmissão ao vivo das partidas será divulgado em suas redes sociais.



Ranking

Na 1ª Classe Pro – Richard Gama (Cuiabá-MT), de 18 anos de idade, lidera o ranking estadual da categoria com 470 pontos. E, em 2º lugar, o tricampeão do ranking (2019, 2017 e 2016), Robson Nunes (Cuiabá), 41 anos, com 350 pontos. Seguidos por Laelson Rodrigues (Ribeirão Preto-SP), na 3ª posição, com 230 pontos e, na sequência, o campeão do ranking 2018, Wesley Nunes (Cba), 38 anos, em 4º lugar, com 210 pontos.



“Pretendo jogar todos os torneios deste ano. Estive lesionado no ano passado e não joguei bem, mas me sinto muito bem neste ano. Então estou aproveitando para jogar ao máximo. Estou feliz por conseguir jogar bem fisicamente, mas o nível dos adversários do estadual deste ano está muito alto. Os torneios estão cada vez mais difíceis, mas apoio essa dificuldade. O tênis cresce e se renova”, comenta o maior detentor de títulos da categoria, Robson Nunes.



Na 1ª Classe – Mário Meira (Cuiabá), 43 anos, lidera o ranking da categoria com 740 pontos. E, em 2º lugar, o tetracampeão do ranking (2020, 2019, 2018 e 2017), Givanildo Almeida (Cba), 59 anos, com 660 pontos. Seguidos por Pedro Henrique dos Santos, 32 anos, em terceiro lugar, com 290 pontos, Alef Rodrigo de Lima (Cba), 24 anos, em quarto lugar, com 230 pontos e Rivaldo Barbosa (Cba), 52 anos, na quinta posição, com 220 pontos.



Na 1ª Classe Feminina – A campeã do ranking em 2016, Maralice Lopes (Cba), 43 anos, lidera o ranking da categoria com 420 pontos. E, em 2º lugar, Lara Bela Frederico (Cba), 17 anos, com 360 pontos. Seguidos pela campeã do ranking 2020, Carolina Beltramin (Cba), 14 anos, na 3ª posição, com 340 pontos, Pietra Nunes (Primavera do Leste), 14 anos, na 4ª posição, com 310 pontos e Debora Lemes (Tangará da Serra), 32 anos, na 5ª posição, com 300 pontos.



“Cresci vendo meu avô, Bruno Storck, jogar tênis em Santa Catarina. Durante a infância e adolescência acabei preferindo à natação e foi nas piscinas que desenvolvi paixão por competições. Aprendi a ter disciplina, dedicação, respeito aos adversários e, principalmente, gerenciar alegrias e frustrações. E considero o tênis muito mais do que competição! Me divirto nos treinos, faço amizades em quadra e me desafio diariamente a melhorar”, conta a bióloga com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências ambientais e tenista, Danielle Storck.



Calendário

O período de inscrições em torneios está aberto na semana anterior a data de início e as inscrições podem ser efetuadas tanto por meio do site e do WhatsApp (65-99925-5536) da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) quanto pelo contato direto com os clubes ou academias sediantes. Fique atento!

7ª Etapa – 23 a 29.08, no Círculo Militar de Cuiabá, em Cuiabá;

8ª Etapa – 03 a 07.09, no Sinop Tênis Clube, em Sinop;

9ª Etapa – 20 a 26.09, na Tennis Company, em Cuiabá;

10ª Etapa – 11 a 17.10, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá;

11ª Etapa – 27 a 31.10, na Benegas Tênis, em Sorriso;

12ª Etapa – 19 a 21.11, na Ace Tênis, em Primavera do Leste;

13ª Etapa (Master) – 29.11 a 05.12, no Cuiabá Tênis Clube, em Cuiabá.