Esporte 15/08/2021 06:07 Gazeta Esportiva São Paulo marca nos acréscimos e vence o Grêmio Dois primeiros gols do jogo foram marcados no primeiro tempo e por meio de cobranças de falta Foto: Mauro Horita / Gazeta Press O São Paulo conseguiu uma grande vitória na noite deste sábado, por 2 a 1, em cima do Grêmio, no Estádio do Morumbi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois primeiros gols do jogo foram marcados no primeiro tempo e por meio de cobranças de falta. Os paulistas abriram o placar com Vitor Bueno, mas, sete minutos depois, Vanderson igualou. Na etapa final, a dois minutos do fim, Igor Gomes aproveitou cruzamento de Rogoni e garantiu o triunfo são-paulino. Na tabela O resultado levou o São Paulo aos 18 pontos, na 14ª colocação, agora sem chance de voltar à zona de rebaixamento nesta rodada. A situação do Grêmio é ainda pior. Os gaúchos estão na vice-lanterna (19º), com 10 pontos. Resumo Além dos desfalques, o técnico Hernán Crespo preferiu poupar alguns titulares, como Daniel Alves e Rodrigo Nestor. Ainda assim, o São Paulo começou melhor e logo chegou ao gol. Em cobrança de falta da posição central, na entrada da área, Vitor Bueno encheu o pé em cima de Chapecó e estufou as redes. Não demorou para o Grêmio reagir. A distância foi um pouco maior, mas Vanderson acertou belo chute. A bola não foi tão no canto, mas bateu no travessão e entrou. Volpi não conseguiu chegar. Na etapa final, de novo com Vanderson, os visitantes tiveram a oportunidade da virada. Dessa vez, Volpi fez uma grande defesa com os pés, cara a cara. Rigoni, que entrou na etapa final, também teve sua chance, mas bateu cruzado e viu a bola passar rente à trave. Nos acréscimos, o São Pauli intensificou a pressão. Primeiro, Reinaldo mandou uma bola na trave. Logo depois, Rigoni achou Igor Gomes na área e o meia são-paulino mandou para o gol para decretar a vitória. E agora? Agora, o São Paulo volta suas atenções para a grande decisão contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, terça-feira que vem, no Allianz Parque. Pelo Brasileirão, a equipe de Crespo pegará o Sport, domingo, fora de casa. O Grêmio enfrentará o Cuiabá, quarta-feira, como visitante, em duelo atrasado pela quinta rodada.

