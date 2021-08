Esporte 16/08/2021 05:15 GE Cuiabá vence Atlético-PR e deixa zona do rebaixamento O Cuiabá venceu o Athletico por 1 a 0 neste domingo, na Arena Pantanal, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 Clayson anotou, no segundo tempo, o único gol da noite. Com o resultado, a equipe mato-grossense sobe para a 16ª posição e deixa a zona de rebaixamento. Já o Furacão estaciona no sexto lugar, a última vaga dentro da zona de classificação para a Libertadores de 2022. O Cuiabá sobe para a 16ª posição, com 17 pontos, e deixa a zona de rebaixamento. O próximo desafio dos comandados de Jorginho será contra o Grêmio, em jogo adiado da quinta rodada. A partida está marcada para quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. O Athletico fica na sexta posição, ainda com 23 pontos. O clube volta a campo contra o Corinthians, às 16h de domingo, na Baixada. Antes, porém, o Furacão encara a LDU, às 19h15 de quinta-feira, também na Baixada, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. O Athletico contava com um time cheio de reservas, já que o clube vai enfrentar a LDU, quinta-feira, pelas quartas de final da Sul-Americana. Apesar disso, o time visitante mostrou organização e segurou o Cuiabá. O Furacão, inclusive, teve a melhor chance do primeiro tempo. Fernando Canesin cruzou para a área, e Carlos Eduardo cabeceou perto. O time de Jorginho, mesmo jogando em casa e com o time titular, adotava uma postura cautelosa e apostava nos contra-ataques. O time mato-grossense teve mais finalizações (5 a 1), mas nenhuma com real perigo. António Oliveira reforçou o time três titulares: Nikão logo no intervalo, além de Abner e Terans nos primeiros minutos. O Cuiabá, porém, não se assustou. Primeiro, Rafael Gava mandou à direita do gol. Aos 15, não teve jeito: Clayson pegou o rebote, ajeitou para o pé direito e bateu no canto do goleiro: 1 a 0 para o Cuiabá. O Furacão buscou a reação, mas sem muita organização. Com isso, o time visitante conseguiu apenas uma finalização na direção do gol. Aos 43, a defesa falhou. Renato Kayzer soltou a bomba e mandou em cima de Walter.

Voltar + Esporte