O Flamengo mostrou toda a sua força ao derrotar o Grêmio por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (25) em Porto Alegre, em partida na qual jogou com um homem a menos desde o final do primeiro tempo. Com o triunfo na ida das quartas de final, o Rubro-Negro fica muito próximo da vaga das semifinais.

As equipes voltam a se encontrar no dia 15 de setembro, no estádio do Maracanã, para definirem quem avança. Mas a situação do time da Gávea é muito confortável, podendo até mesmo perder por três gols de diferença para se classificar no tempo normal.

Apesar dos cumprimentos dos jogadores do Grêmio a Renato Gaúcho antes de a bola rolar (no primeiro encontro do treinador com os atletas que comandou até abril deste ano), o Tricolor e o Flamengo fizeram um jogo quente desde o início. Isto foi evidenciado, na etapa inicial, pelo grande número de divididas duras, de bate-bocas entre atletas e pela expulsão do lateral Isla, por acúmulo de cartões amarelos.

Porém, no segundo tempo, o Flamengo construiu sua vitória e mostrou que é um forte candidato ao título da Copa do Brasil. O primeiro gol saiu aos 7 minutos, quando, após cobrança de escanteio, o zagueiro Bruno Viana dominou e bateu com força.

O Grêmio até tentou fazer valer a sua vantagem numérica, mas o Rubro-Negro foi mais eficiente e ampliou aos 39 minutos, quando Vitinho achou Michael na área, que bateu cruzado. Seis minutos depois o camisa 11 voltou a aparecer no papel de garçom, mas desta vez ao cruzar para Rodinei fazer de cabeça.

E o Flamengo queria mais, e conseguiu já nos acréscimos, com Vitinho deixando o dele em cobrança de pênalti.