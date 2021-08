Esporte 31/08/2021 05:33 Cuiabá segura a pressão e conquista um ponto em Fortaleza Defesa do Dourado faz um trabalho impecável e deixa o avassalador ataque do Leão no jejum AssCom Dourado O Cuiabá volta de Fortaleza, no Ceará, com mais um pontinho na bagagem. O time conseguiu segurar o empate contra o Leão, que detém um dos ataques mais avassaladores da temporada, e encerrou a partida desta segunda-feira (31) no 0 a 0. Com o resultado, o Dourado vai a 21 pontos e se mantém fora da zona de rebaixamento. O Fortaleza teve mais posse de bola e foi mais agressivo, jogando sempre acima do meio de campo, mas não conseguiu marcar. O resultado é um mérito da defesa do Dourado, que salvou o time do perigo várias vezes. "A gente sabe a qualidade que é o Fortaleza, a dificuldade que é jogar aqui. Então, a gente sabe que esse resultado levado aqui, um ponto, é muito importante. Isso faz valer o jogo que foi fora de casa, contra o Palmeiras, uma vitória muito importante que nos levou a uma parte da tabela muito boa", avaliou Paulão, o capitão do Cuiabá. O Leão dominou o jogo na maior parte do primeiro tempo, criando oportunidades para marcar desde o primeiro minuto. Robson, Crispim e Pikachu tentaram, mas não conseguiram superar o goleiro Walter. O Cuiabá cresceu nos minutos finais do primeiro tempo e conseguiu chegar com perigo em duas oportunidades. O lance mais marcante da primeira etapa aconteceu aos 39 minutos, em uma cobrança de escanteio. Clayson bateu e a defesa 'deu mole' na hora de afastar, deixando a bola sobrar para Yesus Cabrera, que finalizou de fora da área. A grande defesa do goleiro Marcelo Boeck abriu chance para um rebote de Paulão, que isolou a bola. Os dois técnicos mudaram os times para o segundo tempo. Vojvoda resolveu dar uma chance para Lucas Lima estrear e ele demonstrou um bom futebol, mas os lances marcantes demoraram para aparecer no segundo tempo. Já tinha ido quase metade do cronômetro quando Uendel fez uma tabela com Osman e finalizou, para outra grande defesa de Boeck. Já no finalzinho, o Fortaleza também ameaçou, com uma bola no travessão em falta cobrada por Pikachu. O Cuiabá volta a jogar no sábado, 4 de setembro, recebendo o Santos na Arena Pantanal, às 20h (horário de MT)

