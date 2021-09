No jogo que marcou a última partida do Cuiabá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Dourado fez valer o fator casa e venceu o Santos pelo placar de 2 a 1 neste sábado (4), na Arena Pantanal. Com os três pontos conquistados, o Cuiabá subiu na tabela e, momentaneamente, ocupa a nona colocação na tabela de classificação.



O gol da vitória veio somente no fim do jogo. Elton, com assistência de Clayson, anotou o tento que deu números finais à partida, já aos 43 minutos do segundo tempo. Antes, na etapa inicial, aos 4 minutos, Jonathan Cafu abriu o placar. Gabriel Pirani foi o autor do gol do time santista, aos 19 do segundo tempo.



Com o resultado conquistado em casa, o Cuiabá fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Em 19 jogos disputados pelo time da capital, o clube somou 24 pontos. São 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas.



O Cuiabá volta a jogar no próximo sábado contra o Juventude, em Santa Catarina, no estádio Alfredo Jaconi, às 15h (Horário de Mato Grosso). O jogo é valido pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.