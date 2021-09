Esporte 11/09/2021 06:34 ADMAR PORTUGAL I DIÁRIO CUIABÁ Cuiabá enfrenta o Juventude hoje em Caxias do Sul Confronto é válido pela primeira rodada do returno da Série A do Campeonato Brasileiro Juventude e Cuiabá se enfrentam às 16 horas deste sábado (11) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) em duelo que abre a 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Dourado aparece na 11ª colocação com 24 pontos contra 23 do adversário, 13º lugar. Os volantes Pepê e Uillian Correia, mais o atacante Osman desfalcam o time mato-grossense. Diante do Juventude, o técnico Jorginho deve mandar a campo um time muito parecido com o da vitória sobre os paulistas. Rafael Gava, de volta após duas rodadas, e Elton, autor do gol do triunfo no último sábado, brigam pela titularidade. O provável Cuiabá contra a equipe gaúcha tem: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Camilo e Cabrera; Clayson, Jonathan Cafú (Rafael Gava) e Jenison ou Elton. João Lucas chegou em maio ao Cuiabá e apesar de ter sido reserva na estreia no Brasileirão, entrou no intervalo daquela partida, e nunca mais perdeu a vaga entre os titulares. São 17 partidas e em quase todas jogando até o fim. Tem duas assistências na competição, mas se destaca na marcação, com impressionantes 51 desarmes certos. O Cuiabá vive o seu melhor momento no Brasileirão, com três jogos de invencibilidade – vitórias contra Santos e Palmeiras e empate diante do Fortaleza. O time subiu na tabela e vê a zona de rebaixamento mais distante. “Muito feliz por ter essa sequência e ajudar os meus companheiros em campo, seja com interceptações, assistências ou desarmes. Ressalto que o time está crescendo e eu estou evoluindo individualmente também para me encaixar” explicou João Lucas. No Juventude o último treino antes do confronto diante do Cuiabá, foi na manhã de hoje. O técnico Marquinhos Santos terá dois retornos como opções para começar o jogo, uma ausência por suspensão e outra peça que continua fora. O lateral-direito Michel Macedo e o volante Matheus Jesus retornam, após ficarem de fora da partida diante do Corinthians. Já o atacante Capixaba está suspenso e será desfalque para a equipe alviverde. O meia Wescley, pelo quinto jogo seguido, continua sem ser relacionado. O jogador está recuperado de uma lesão no tornozelo e já retornou aos treinos, mas ainda aprimora a parte física. Ele deve retornar contra o Athletico-PR, no outro final de semana. Devem entrar em campo, os jogadores Marcelo Carné; Paulo Henrique ou Michel Macedo, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Matheus Jesus, Dawhan (Jadson), Guilherme Castilho, Wagner; Paulinho Boia e Ricardo Bueno. Juventude e Cuiabá se enfrentam às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O trio de arbitragem é do Rio Grande do Norte com Caio Max Augusto Vieira no apito. Seus assistentes serão Jean Márcio dos Santos e Lourival Cândido das Flores. O quarto árbitro é Roger Goulart (RS).

