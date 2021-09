Esporte 12/09/2021 05:44 Mesmo com desfalque, Cuiabá abre placar e vence Juventude Ascom Dourado Mesmo com três desfalques por covid-19, o Cuiabá abriu o placar e venceu o Juventude por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 20º rodada do Brasileirão. O bom resultado, ainda jogando fora de casa, fez com que o Dourado ficasse na 7º posição da classificação.

O Cuiabá cresceu na reta final do primeiro turno e está há quatro jogos sem derrota, com vitórias expressivas contra Palmeiras e Santos. Se manter a boa fase e somar ponto fora de casa, vai seguir com boa vantagem de distância do Z-4. O Juventude e Cuiabá são as únicas equipes fora da zona de rebaixamento, dentre as que subiram para a primeira divisão em 2021. O objetivo dos dois clubes, inclusive, é muito parecido: fugir da zona de rebaixamento.

Com desempenho, o Dourado fica no 7º lugar. O Juventude, por sua vez, está em 13º.

Visando alcançar um bom desempenho na Série A, o Dourado apostou em um elenco competitivo, e contratou jogadores experientes com passagens por grandes clubes, como Walter, Clayson, Marlon e Uendel, atletas que tiveram passagem pelo Corinthians, Paulão, ex-Internacional, Pepê, meio-campista que veio do Flamengo, entre outros nomes de peso.

