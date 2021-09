Esporte 15/09/2021 05:43 Agência Brasil Athletico-PR chega às quartas de final da Copa do Brasil Vaga do Furacão veio com vitória sobre o Santos na Vila Belmiro © Gustavo Oliveira/athletico.com.br/Direitos Reservados O Athletico-PR garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil após derrotar o Santos por 1 a 0, na noite desta terça-feira (14) na Vila Belmiro, na partida de volta das quartas de final da competição. O Furacão chegou ao confronto em situação muito confortável, após triunfar no jogo de ida pelo mesmo placar, no dia 25 de agosto na Arena da Baixada. O único gol da partida desta terça-feira saiu já aos 33 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio o goleiro João Paulo afastou a bola parcialmente e Zé Ivaldo dominou na grande área. O zagueiro então girou e bateu cruzado, com categoria, para marcar. Agora, o Athletico-PR aguarda o jogo da próxima quarta-feira (15) entre Flamengo e Grêmio para saber quem será o seu próximo adversário na competição. Na partida de ida o Rubro-Negro triunfou por 4 a 0 jogando em Porto Alegre.

