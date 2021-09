Esporte 17/09/2021 13:16 GE Flamengo empresta o meia Max ao Cuiabá até o fim do ano Jogador de 20 anos disputou 14 jogos pelo Flamengo e marcou um golaço no Carioca Foto: André Durão O Flamengo acertou o empréstimo do meia Max ao Cuiabá até o fim deste ano. O jogador, revelado nas categorias de base do clube e que foi mais utilizado na época do técnico Rogério Ceni, passou a ter menos espaço no elenco. Ao todo, Max disputou 14 jogos e fez um gol. Max tem 20 anos e iniciou a temporada com um golaço no Carioca, na partida contra o Nova Iguaçu. Com Renato, o meia disputou três partidas, a última o empate com o Ceará por 1 a 1, em Fortaleza. A posição é a grande carência do Cuiabá, que só tem um especialista nesta função: Cabrera, além de Lucas Cardoso, atleta da base que ainda não fez sua estreia. Pepê, outro ex-rubro-negro, tem sido escalado como segundo volante e tido um bom desempenho.

