Esporte 19/09/2021 19:52 Guilherme Padin, do R7 Em reestreia de Willian, Corinthians empata em casa com o América-MG Camisa 10 falhou no gol adversário, mas deu passe na jogada do empate, marcado por Giuliano. Alvinegros voltam ao 6º lugar ETTORE CHIEREGUINI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO - 19.09.2021 O Corinthians empatou por 1 a 1 com o América-MG, na noite deste domingo (19), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Marlon e Giuliano. Com o resultado, o Alvinegro vai a 30 pontos e volta ao sexto lugar da competição, que desde a manhã de hoje era ocupado pelo Internacional, vitorioso contra o Fortaleza. O Coelho fica com 22 pontos, na 17ª posição. Na próxima rodada, a equipe de Sylvinho recebe o Palmeiras para o Dérbi em Itaquera, às 19h (horário de Brasília) de sábado (25). Por sua vez, o América enfrenta o Flamengo, no Independência, no domingo (26), às 11h. América-MG começa melhor, mas Corinthians iguala no 1º tempo O América-MG começou o jogo com mais agressividade e assustou o Corinthians nos primeiros minutos: Ribamar desperdiçou uma boa oportunidade no primeiro lance, e Lucas Kal obrigou Cássio a fazer ótima defesa, aos 5. No minuto seguinte o Coelho chegou ao gol com Marlon, que recebeu ótimo passe de Zárate, passou por trás da marcação de Willian e chutou firme para abrir o placar. A pressão dos visitantes seguiu até os 15, com mais uma chance perdida por Ribamar e uma finalização de Zárate, defendida pelo goleiro corintiano. Os corintianos chegaram ao empate na primeira oportunidade da equipe. Após bom passe de Willian, Róger Guedes finalizou na cara do gol, e Matheus Cavichioli defendeu; na sobra, Jô bateu e parou novamente no goleiro. Somente no segundo rebote, com chute colocado de Giuliano, o Alvinegro foi às redes. O tento neste domingo foi o primeiro do camisa 11 pelo Timão. Com o gol, o Corinthians cresceu e equilibrou o duelo em Itaquera. O Coleho ainda assustou com Ademir, e os donos da casa responderam com Gabriel, que chutou de longe e mandou no travessão. Segundo tempo tem mesmo ritmo, mas sem gols A etapa final começou no mesmo ritmo da primeira, com boas chances do América, nas tentativas de Lucas Kal e Zárate, e aos 14 o Corinthians respondeu com Giuliano, que recebeu ótima bola de Róger Guedes e, com espaço na área, mandou para fora. Aos 33, o Alvinegro quase virou: Renato Augusto recebeu de Guedes na entrada da área, girou para cima da marcação e chutou firme, mas a bola tirou tinta da trave. Cinco minutos depois, Matheus Cavichioli voltou a brilhar, quando Giuliano teve uma oportunidade na cara do gol e o goleiro americano impediu o segundo gol corintiano. Willian reestreia Após 14 anos desde sua última partida pelo Timão, Willian voltou a vestir a camisa alvinegra na noite deste domingo. Atuando por todo o primeiro tempo e até os 17 minutos do segundo, quando foi substituído por Renato Augusto, o meia fez boa partida e ajudou o setor ofensivo na criação de jogadas. Apesar da falha no gol americano, quando não viu Marlon passar por suas costas e abrir o placar, Willian se destacou ao participar da jogada que levou ao empate corintiano. Ficha técnica CORINTHIANS 1 X 1 AMÉRICA-MG Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 19 de setembro de 2021, São Paulo (SP)

Árbitro: Sávio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

Público/renda: Portões fechados

Cartão amarelo: Gabriel (Corinthians)

Cartões vermelhos:

Gols: Marlon (América-MG), aos 6 minutos do 1º tempo, e Giuliano (Corinthians), aos 16 CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor e Gil e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano (Luan) e Willian (Renato Augusto); Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Jô e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho. AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Anderson e Marllon (Alan Ruschel, 28'/2T); Juninho e Lucas Kal (Zé Ricardo); Mauro Zárate (Yan Sasse), Ademir (Marcelo Toscano) e Alê; Ribamar (Rodolfo). Técnico: Vágner Mancini.

