A equipe masculina da Escola Estadual André Antônio Maggi, de Ipiranga do Norte, e a feminina da Escola Estadual 13 de maio, de Sorriso, são as campeãs da etapa estadual do handebol nos Jogos Escolares Mato-grossenses. Com o título, os times garantiram as vagas para representar Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros, que ocorrem em novembro, no Rio de Janeiro (RJ).

Sediada no município de Campo Verde (MT) de 16 a 19 de setembro, a fase estadual envolveu estudantes de 12 a 14 anos de instituições de ensino públicas e privadas de todo o Estado. Para sua realização, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) conta com a parceria do município-sede.

Na final do handebol masculino, a escola de Ipiranga do Norte enfrentou o Colégio Nova Geração, de Primavera do Leste, vencendo por 24 a 8 pontos. No handebol feminino, a equipe de Sorriso venceu a da Escola Municipal Dona Lazarin Prati, de Campo Verde, com um placar de 26 a 11 pontos no jogo final.

Depois de um ano sem ser realizada, a competição escolar foi retomada com variados cuidados de prevenção à covid-19. Além da testagem de todos os envolvidos, o evento seguiu protocolos de biossegurança, como uso obrigatório de máscara, reforço na limpeza dos locais utilizados e acesso aos espaços de competição limitado a atletas e respectivos técnicos. Todas as partidas foram realizadas sem a presença de público.

Na próxima quinta-feira (23.09), o município de Nova Mutum sedia a etapa estadual dos Jogos Escolares de basquete e vôlei, encerrando as competições das modalidades coletivas. E na sexta-feira (24.09) e sábado (25.09), o município de Campo Verde volta a sediar o evento escolar, desta vez com disputas de judô, dando início às modalidades individuais.

A partir deste ano, os estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares Mato-grossenses e os alunos da faixa etária de 15 a 17 anos disputam os Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses. Na fase estadual das modalidades individuais, que incluem judô, natação, ginástica rítmica, xadrez, wrestling, dentre outras, as duas categorias de faixa etária participam num mesmo período.

O calendário completo dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses está disponível, junto com demais documentos para inscrição das equipes, no site da Secel: www.secel.mt.gov.br/eventos-esportivos