Esporte 23/09/2021 18:02 Nova Mutum sedia etapa estadual de basquete e vôlei dos Jogos Escolares Mato-grossenses Competição começa nesta quinta-feira (23.09) e prossegue até domingo (26.09) com disputas entre equipes escolares de todo o Estado Jogos Escolares 2019 - etapa Regional Verde em Palmas (TO) - Foto por: COB As disputas de basquete e vôlei nos Jogos Escolares Mato-grossenses começam nesta quinta-feira (23.09) e seguem até domingo (26.09). A etapa estadual, que é sediada em Nova Mutum (MT), encerra as competições das modalidades coletivas da competição escolar que abrange estudantes de 12 a 14 anos. Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com o município-sede, o evento reúne equipes de instituições de ensino públicas e privadas de todo o Estado. Competem pelo título estadual equipes de vôlei e basquete dos municípios de Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Matupá, Nova Mutum, Primavera do Leste, Santa Rita do Trivelato, Sorriso, Tangará, Várzea Grande, Cuiabá, Campo Verde, Colíder, Juscimeira, Marcelândia e Querência. As equipes campeãs de cada modalidade, uma masculina e outra feminina, representam Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros. A abertura oficial da competição em Nova Mutum será nesta quinta-feira (23.09), às 18h, no Ginásio Lauro Immich, sem presença de público. Para declarar oficialmente a abertura dos Jogos Escolares Mato-grossenses, a breve solenidade terá apenas a entrada das equipes que disputam a primeira partida, da arbitragem e de poucas autoridades. Além do Ginásio Lauro Immich, no centro da cidade, as partidas serão realizadas também no ginásio do bairro Colina e nos ginásios das escolas Lúcia Faccio Tasca e 4 de Julho, que ficam nos bairros Jardim e Jardim Itália, respectivamente. Durante o evento serão seguidas medidas de biossegurança para evitar a contaminação por covid-19, como apresentação de testagem dos envolvidos, uso obrigatório de máscara e reforço na limpeza dos equipamentos e locais de competição e de circulação de pessoas. Todas as partidas serão realizadas sem a presença de público e somente árbitros, equipes e seus técnicos terão acesso aos espaços de competição. O cronograma da competição também propicia uma sistemática de controle, com alojamentos separados por equipe e registro e arquivo dos dados de contato de todos os participantes. Novo formato A partir deste ano, os estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares Mato-grossenses, em que a etapa estadual é a única classificatória para os Jogos Escolares Brasileiros, organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com suporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Os alunos da faixa etária de 15 a 17 anos disputam nos Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses, cujas modalidades coletivas terão início em outubro. Na fase estadual das modalidades individuais, que incluem judô, natação, atletismo, xadrez, wrestling, dentre outras, as duas categorias de faixa etária participam num mesmo período: de 30 de setembro a 03 de outubro.

