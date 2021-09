Esporte 27/09/2021 05:49 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Tuti parabeniza início da Copa Cinquentinha e garante apoio a competição Foto: Divulgação O vereador Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, parabenizou a Associação de Moradores do Jardim Araras (AMJA) pela realização da 5ª edição da Copa Cinquentinha de Futebol Suíço e garantiu apoio a competição. “A associação do Araras está de parabéns, o Vilson e o Hélio podem contar com o nosso apoio”, disse Tuti. Depois de vários adiamentos por conta da pandemia do novo coronavírus, a abertura da competição aconteceu na tarde deste sábado (25.09), sem cerimônia oficial, mas com a presença dos times. Esta edição contará com a participação de nove times, sendo dois de Paranaíta – a SISPMUP e a AA Comercial, que este ano montou o elenco com ex-jogadores do Panelão, entre eles, Edilson, Foguinho, Domingão, Zamir, Joacir e Peru. Os times de Alta Floresta são: Araruna/Araras, Operário/Cardoso Tintas, Santa Maria, Independente/HBM/Agromotor, Brilho Joias, Decaf/Divina ECA Floresta, Carlinhos Parafusos e Comercial.

