Esporte 05/10/2021 05:31 Agência Brasil Eliminatórias: jogadores nacionais se juntam à seleção em Bogotá © Lucas Figueiredo/CBF/Direitos Reservados Cinco jogadores que atuam em times brasileiros se apresentaram nesta segunda-feira (4) à seleção brasileira em Bogotá (Colômbia), onde ocorrerá a fase preparatória para os próximos três jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, o primeiro deles já nesta quinta (7), contra a Venezuela, às 20h30 (horário de Brasília), na capital Caracas. Weverton (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG) - na foto com Tite -, Edenílson (Internacional), Gabigol e Everton Ribeiro (ambos do Flamengo) se juntaram a outros cinco alletas que jogam no exterior. Thiago Silva (Chelsea), Danilo e Alex Sandro (ambos da Juventus), Fred (Manchester United) e Raphinha (Leeds) foram os primeiros a chegar na noite de domingo (3) à capital colombiana. A seleção fará três treinos até a próxima quarta (6), quando embarca para Caracas. A convocação da seleção para as Eliminatórias ocorreu no último dia 24. De lá pra cá, a equipe canarinho perdeu o atacante Matheus Cunha, cortado na última sexta (1º), após comprovação de lesão muscular na coxa esquerda. Para substituí-lo, Tite convocou Arthur Cabral, que defende atualmente o Basel (Suíça). Invicto nas Eliminatórias, o Brasil não deve ter dificuldade diante da Venezuela, atual lanterna da competição. Os jogos seguintes prometem mais emoção: no próximo domingo (10), contra a Colômbia (5º lugar) em Barranquilla, e no dia 14 de outubro, contra o Uruguai (3º) em Manaus.

Veja também sobre Bogotá Eliminatórias Brasil Venezuela Voltar + Esporte