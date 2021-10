O Palmeiras foi até o estádio Independência na noite desta quarta-feira (6) e foi derrotado por 2 a 1 pelo América-MG, o que lhe fez perder uma posição na classificação do Campeonato Brasileiro. Com o revés fora de casa, o Verdão caiu para a terceira posição, com os mesmos 39 pontos do Flamengo, que assumiu a vice-liderança. Já o Coelho alcançou a 10ª posição com a vitória, com 30 pontos.

O Palmeiras chegou a abrir o placar ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, com Rony. Mas, após o intervalo, o América-MG melhorou e virou. Porém, antes de empatar, o Coelho chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti, com Felipe Azevedo aos 15 minutos.

Aos 27 minutos o Coelho finalmente abriu o placar, com Patric com um belo chute cruzado. E a vitória da equipe mineira veio graças a cobrança de pênalti perfeita, de Ademir, aos 47 minutos. Diante de mais de 3 mil torcedores, o time das Laranjeiras teve a melhor oportunidade do primeiro tempo, em cobrança de falta do lateral Danilo Barcelos que parou no travessão do gol defendido por Felipe Alves.

Mas, no segundo tempo, o Fortaleza mostrou eficiência nas jogadas de bola parada e garantiu a vitória graças a gols de cabeça dos zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi. Com a vitória, o Leão do Pici ficou na 4ª posição, com 39 pontos. Já o Fluminense ficou em 9º com 32.

Empate no Sul

Na terceira partida desta quarta que começou às 21h30, o Grêmio empatou com o Cuiabá por 2 a 2 em Porto Alegre. Mesmo fora de casa, o Dourado abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo com Max. Após o intervalo, Alisson empatou para o Tricolor gaúcho aos 6 minutos. Porém, aos 33 o Cuiabá voltou a ficar novamente na frente, graças a gol de Marllon. Mas, três minutos depois o Grêmio conseguiu empatar graças a novo gol de Alisson.

O resultado deixou o Grêmio na 17ª posição com 23 pontos e o Dourado em 12º com 30.