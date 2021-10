Peixe sai na frente com Sánchez, mas Tricolor empata com Calleri

O placar foi aberto pelo uruguaio Carlos Sánchez, logo aos quatro minutos de jogo. O meia, da entrada da área, recebeu e chutou colocado no canto do goleiro Tiago Volpi. O empate veio aos 34 minutos do primeiro tempo com o argentino Calleri de pênalti. O atacante converteu a infração marcada pelo árbitro Raphael Claus, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), após o meia Rodrigo Nestor chutar e o zagueiro santista Balieiro desviar a bola com o braço.

O resultado deixou o Peixe com 25 pontos na 16ª posição, com dois a mais do que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Já o São Paulo tem 29 pontos e aparece na 14ª posição.

Na próxima rodada, o Santos tem um confronto direto para tentar reduzir o perigo de rebaixamento. O Peixe recebe o Grêmio na Vila Belmiro no domingo (10). Na segunda (11), o São Paulo vai até Cuiabá para enfrentar os donos da casa na Arena Pantanal.