Esporte 13/10/2021 15:08 LANCE! Elenco do Cruzeiro cobra salários atrasados e cogita greve Jogadores ameaçam paralisar as atividades no clube até terem uma solução para os constantes atrasos salariais LANCE! GALERIAS Com as chances de acesso praticamente zeradas, o Cruzeiro agora terá de se organizar para 2022 e tentar um projeto vencedor para retornar à elite nacional. E há um novo problema com que a Raposa terá de lidar: uma possível paralisação dos jogadores do clube para cobrar os constantes atrasos de salário, que vêm ocorrendo com frequência desde 2020. O elenco está conversando com a direção do Cruzeiro e poderá parar as atividades caso não haja uma solução. O clube azul fez o pagamento de uma folha ao time profissional, administrativo, base e feminino. Porém, ainda há pendências, e as incertezas quanto aos vencimentos serem postos em dia geram forte insatisfação interna. Solucionar os constantes atrasos financeiros será vital para conseguir manter o técnico Vanderlei Luxemburgo para 2022, já que uma das suas exigências era que os salários ficassem em dia. A Raposa ainda não se manifestou sobre o caso.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues está em Portugal, onde participa de um curso sobre gestão no futebol, e não está respondendo pelo clube no momento.

Voltar + Esporte