O Cuiabá freou a reação do Sport, que vinha de 3 vitórias seguidas, e bateu o time pernambucano por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (14), na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dourado pôs fim também ao jejum de 5 partidas sem triunfar na Série A.

Com o resultado, o time comandado por Jorginho subiu para a nona colocação e se coloca na briga por uma vaga nas competições internacionais. O Sport, por sua vez, permanece na zona de rebaixamento, mas sem perder contato dos primeiros times que estão fora do Z4.

Em casa, o Cuiabá teve poucos lances capitais no primeiro tempo. O Sport foi mais perigoso. Aos 13 minutos, Mikael cabeceou para fora. Cuiabá respondeu em seguida com finalização de Pepê, mas longe da meta do goleiro Mailson. O Sport marcou em seguida, mas o gol foi anulado por impedimento marcado na jogada.

Cuiabá retornou mais incisivo no primeiro tempo. Com mais troca de passes no ataque, o Dourado também arriscou mais de fora da área. O único gol do jogo foi marcado por Élton, aos 23 minutos em cobrança de pênalti. Foi o sétimo gol dele no Brasileirão, artilheiro isolado do Cuiabá na competição.

O Sport ainda ensaiou uma pressão no segundo tempo. Mikael, de novo, levou perigo ao gol de Walter com um chute perigoso que parou na trave do dourado aos 38 minutos. O Cuiabá administrou o placar e esperou a confirmação da vitória.

O próximo compromisso do Cuiabá no Brasileirão é contra o Flamengo, vice-líder da competição, domingo (17), às 19h30 (de MT), no Maracanã.