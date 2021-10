Esporte 18/10/2021 05:39 Inabalável, Cuiabá segura o Flamengo no Maracanã Foto: Divulgação O Flamengo entrou no Maracanã neste domingo (17) querendo reduzir a distância para o líder do Brasileirão, Atlético Mineiro, mas o Cuiabá se mostrou disposto a dificultar a vida do time da casa. Com uma brilhante atuação do setor defensivo, o Dourado conseguiu segurar o empate em 0 a 0 e ainda ameaçou o Rubro-Negro em diversas ocasiões. Com o empate, o Flamengo vai a 46 pontos e segue vice-líder, a 10 pontos do Atlético-MG. Já o Cuiabá continua em nono, com 35 pontos. O Flamengo domingo o primeiro tempo e tentou marcar desde cedo, mas o Cuiabá 'fechou a casinha' e não deixou os cariocas construírem suas jogadas. A única vez que chegou com alguma consistência foi em um lance com Michael. Em uma troca de passes pela direita, o atacante até chegou a marcar o gol, mas a arbitragem viu impedimento de Matheuzinho e anulou a jogada. O Dourado também ameaçou no primeiro tempo e quase conseguiu marcar no finalzinho. Após um cruzamento pelo lado esquerdo, Camilo e Jenison dividiram pelo alto com Léo Pereira e a bola quase entrou por cobertura no gol de Diego Alves. A segunda etapa não foi muito diferente da primeira. O Flamengo manteve o domínio do jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio do Cuiabá. O Dourado também construiu algumas chances, mas ninguém converteu. No final, uma dividida entre Yuri e Vitinho quase rendeu um pênalti ao Flamengo, mas a arbitragem não viu irregularidades ao analisar o lance. Cuiabá e Flamengo só voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Só que isso não significa descanso. O Dourado fará sua estreia na Copa Verde nesta quarta-feira (20), quando receberá o Brasiliense. Já o Flamengo disputará a semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, na mesma quarta.

