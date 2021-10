Esporte 25/10/2021 05:14 Cuiabá sai na frente, mas não resiste à força do líder Atlético-MG Essa foi apenas a segunda derrota do Dourado como visitante na competição Foto: Divulgação O Cuiabá perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, no Mineirão, neste domingo (24), pela 28º rodada do Brasileirão. Essa foi apenas a segunda derrota do Dourado como visitante na competição. A primeira foi para o Fluminense, na 2º rodada do campeonato. O gol da equipe mato-grossense foi marcado por Nathan Silva contra. Hulk e Jair fizeram para o adversário. Apesar da derrota, o Cuiabá segue em décimo lugar na tabela com 35 pontos. O começo de jogo foi eletrizante. Logo aos dois minutos, Nathan Silva marcou gol contra ao tentar recuar para o goleiro. Mas o Dourado nem teve tempo de comemorar, já que aos cinco o adversário empatou com Hulk. Apesar da postura mais defensiva, o Dourado chegou mais duas vezes com perigo, ambas com Jenison. Na primeira, em cabeçada. A segunda, em chute forte. O goleiro defendeu as duas chances. O Atlético-MG virou o placar no último minuto da primeira etapa, com gol de cabeça de Jair. Na etapa final, o Galo chegou a marcar mais um gol, mas o árbitro anulou após o toque de mão de Hulk. O Dourado voltou mais ofensivo para o segundo tempo e viu o adversário recuar a marcação. As melhores oportunidades vieram em chutes de fora da área, com Clayson, Jonathan Cafu e Uillian Correia. Apesar de ter mais posse de bola, o Dourado não conseguiu o empate. O Auriverde volta a jogar no dia 1º de novembro, uma segunda-feira, contra o Bragantino, na Arena Pantanal.

