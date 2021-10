Duelo entre os times de Renato Gaúcho e Alberto Valentim, no Maracanã, decide uma vaga na decisão da Copa do Brasil

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no Maracanã, nesta quarta-feira (26), pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Como o confronto de ida terminou em 2 a 2, e não há critério do gol marcado fora, um novo empate leva o duelo para os pênaltis.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Arrascaeta, David Luiz e Pedro. O meia já deu início às atividades com bola no campo, mas segue de fora. O zagueiro, por sua vez, não está inscrito na competição. Já o atacante precisou passar por uma artroscopia para reparo da lesão no menisco medial do joelho direito.

As boas notícias ficam por conta de Bruno Henrique e Gabigol. A dupla treinou normalmente na última segunda-feira e, assim, está à disposição do técnico Renato Gaúcho para o jogo.

Pelo lado do Athletico-PR, o técnico Alberto Valentim terá a volta de Christian, que cumpriu suspensão automática na partida de ida. Entretanto, Bissoli e Pedrinho já defenderam outros clubes na competição - o Cruzeiro e o Vitória, respectivamente. Portanto, ficarão de fora.

FLAMENGO x ATHLETICO-PR

Data e horário: 27/10/2021, às 21h30

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Diego), Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Fora: Arrascaeta e Pedro (se recuperam de lesão), João Gomes (dengue) e David Luiz (não está inscrito).

ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer.

Pendurado: Thiago Heleno.

Fora: Pedrinho e Bissoli (defenderam outras equipes na competição), Nicolas, Lucas Halter e Matheus Babi (lesionados), Richard (deve rescindir com o clube).