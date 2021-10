Esporte 30/10/2021 06:43 Agência Brasil CSA derrota Vasco por 3 a 1 na Série B Avaí bate o Operário por 2 a 1 © Rafael Ribeiro/Vasco/Direitos Reservados O CSA derrotou o Vasco por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (29) no estádio de São Januário, e assumiu a 7ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro com 48 pontos. Com o revés o Cruzmaltino ficou em 8º com um ponto a menos. O triunfo do Azulão foi obtido graças a gols de Renato Cajá e Dellatorre (duas vezes). Já o atacante argentino Cano marcou o único gol da equipe carioca. O CSA volta a entrar em campo pela competição, na próxima terça (2) no Barradão, contra o Vitória. Dois dias depois o Vasco visita o Guarani. Triunfo no Germano Krüger Quem também triunfou nesta sexta foi o Avaí, que bateu o Operário por 2 a 1 no estádio Germano Krüger. Pelo Fantasma marcaram Paulo Sérgio e Alan, enquanto Copete descontou para o Leão da Ilha. Com a vitória o Avaí ficou na 3ª posição com 53 pontos, já o Operário é o 12º com 41 pontos.

