No apagar das luzes, Rafael Gava marca o gol dos donos da casa e dá a vitória ao Dourado

O Cuiabá venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 1, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória do Dourado foi marcado por Rafael Gava, nos acréscimos da partida. Com a vitória, o Dourado chegou aos 38 pontos e saltou para a 10ª posição. Já o Bragantino permaneceu com 49 tentos ainda no G-4 do Brasileirão.

A primeira etapa de Cuiabá e Bragantino não teve gols e foi marcada por uma confusão da arbitragem. Aos 35 minutos de jogo, o juiz Jefferson Ferreira marcou pênalti para o Massa Bruta após ver toque de mão de Uendel. Depois de muita reclamação, a penalidade foi confirmada e foi seguida de mais confusão. Helinho bateu na trave, e na volta mandou para rede. Após alguns minutos de indefinição, o gol foi invalidado por dois toques do atacante. Fora a confusão, o Cuiabá teve mais iniciativa e buscou mais o gol. A chance mais clara foi aos 30 minutos com Jenison, que ganhou de Natan na velocidade e saiu cara a cara com Cleiton. O atacante driblou o goleiro, mas Cleiton se recuperou no lance e salvou o Bragantino.

Cuiabá e Bragantino voltaram melhores para a etapa final e as chances surgiram para os dois lados. Aos oito, Ytalo recebeu em profundidade, deixou Paulão pra trás e finalizou com uma cavadinha, mas a bola foi pra fora. Dois minutos depois, a resposta do Dourado com João Lucas finalizando dentro da área. Cleiton fez a defesa em dois tempos. Pouco depois, outra chance dos donos da casa com Pepê, que se antecipou a Léo Ortiz e tocou na saída de Cleiton, mas errou o alvo. Na reta final, mais chances para as duas equipes. Aos 36, Aderlan cruzou rasteiro e Pedrinho chegou batendo no segundo pau para grande defesa de Walter com o pé. O Dourado também teve chances com Elton finalizando dentro da área e depois com bela cobrança de falta de Rafael Gava, defendida por Cleiton. Nos acréscimos, Walter voltou a salvar o Cuiabá em novo duelo com Pedrinho. Quando parecia que o empate iria persistir, Rafael Gava marcou para os donos da casa após boa jogada pela esquerda e deu a vitória para o Dourado.

"Estou feliz demais com tudo o que Deus vem fazendo por mim e pela minha família. Recentemente me casei, era mais um passo para o relacionamento. Falei pra minha esposa que hoje poderia ser o primeiro gol de casado, e consegui. Acho que não é o gol da permanência, temos muito ainda para conquistar no campeonato, estamos brigando por coisas grandiosas", falou o meia campo do Cuiabá Rafael Gava.

"Acho que foi um bom jogo. No primeiro tempo eles tiveram mais domínio, não conseuimos nos encontrar no jogo. No segundo tempo a gente se organizou melhor, criamos duas chances claras, mas tem que ser efetivo e não fomos. Temos que dar parabéns ao Cuiabá pelo jogo e pela campanha", declarou o zagueiro do Bragantino Léo Ortiz.

O Cuiabá volta a campo na próxima quinta-feira, 4, às 21h, quando recebe a Chapecoense em duelo antecipado da 31ª rodada. Já o Bragantino encara o Athletico no domingo, 7, no estádio Nabi Abi Chedid, em uma prévia da decisão da Sul-Americana. O duelo será válido pela 30ª rodada. Clique aqui e veja a tabela da Série A!