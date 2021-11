Esporte 05/11/2021 04:15 Agência Brasil Cuiabá e Chapecoense empatam sem gols na Arena Pantanal © AssCom Dourado/Direitos Reservados Em partida antecipada da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá e a Chapecoense empataram sem gols na Arena Pantanal na noite desta quinta-feira (4). Com este resultado o Dourado chega aos 39 pontos, na 9ª posição. Já o Verdão do Oeste permanece na lanterna da classificação com apenas 14 pontos em 30 partidas. Na próxima rodada o Cuiabá visita o Ceará no domingo (7). Um dia depois a Chapecoense recebe o Flamengo na Arena Condá.

