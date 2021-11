Esporte 07/11/2021 06:03 Gazeta Esportiva Inter vence o Grêmio e afunda rival na zona de rebaixamento Com 44 pontos, o Internacional aparece na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio, tem míseros 26 pontos e está em 19º lugar Foto: Donaldo Hadlich / Gazeta Press Após quatro rodadas de jejum, o Internacional reencontrou a vitória no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No Estádio Beira-Rio, com gol de cabeça anotado por Taison, o time colorado ganhou o clássico gaúcho por 1 a 0 e aumentou o drama do arquirrival Grêmio, seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série B. Com 44 pontos, três a menos que o Corinthians, o Internacional aparece na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio, vindo de quatro derrotas consecutivas, tem míseros 26 pontos e detém o penúltimo lugar, à frente apenas da Chapecoense. Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o ameaçado Grêmio volta a campo para encarar o Fluminense às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena. Já o Internacional pega o Juventude no mesmo horário de quarta, no Estádio Alfredo Jaconi. O Internacional conseguiu inaugurar o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo. Sem ser incomodado, Edenilson recebeu pela direita levantou a bola dentro da área. Do lado oposto, Taison apareceu nas costas de Rafinha e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Gabriel Chapecó. Em vantagem no placar, o time colorado desperdiçou uma grande oportunidade de aumentar ainda no final do primeiro tempo. Em mais uma jogada pela direita, Edenilson girou em cima de Geromel e cruzou. Patrick conseguiu completar, mas acabou acertando a trave. Com dificuldades para criar chances de gol durante o primeiro tempo, o Grêmio enfim conseguiu assustar no começo da etapa complementar. Em um chute de fora da área, Lucas Silva buscou o canto direito de Lomba. O goleiro espalmou e a bola ainda bateu na trave. Logo após substituir Rafinha, Vanderson carregou da direita para o meio, tabelou com Diego Souza e chutou para defesa de Marcelo Lomba. Na última chance do Grêmio, já nos acréscimos, Douglas Costa levantou na área em cobrança de falta e Diego Souza exigiu nova defesa do goleiro adversário ao cabecear com perigo. FICHA TÉCNICA: INTERNACIONAL 1x0 GRÊMIO Data: 6 de novembro de 2021, sábado Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS Horário: 19 horas (de Brasília) Árbitro: Marcelo de Lima Henrique Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Márcia Bezerra Lopes Caetano VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda Cartões amarelos: Saravia e Moisés (INT); Geromel, Villasanti e Thiago Santos (GRE) Cartões vermelhos: Patrick: (INT); Cortez (GRE) Gols: INTER: Taison (39min do 1º Tempo) INTER: Marcelo Lomba; Saravia (Mercado), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick; Taison (Maurício) e Yuri Alberto (Johnny) Técnico: Diego Aguirre GRÊMIO: Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Kannemann, Geromel e Cortez; Lucas Silva (Jean Pyerre), Thiago Santos e Villasanti (Campaz); Ferreira (Alisson), Douglas Costa e Borja (Diego Souza)

