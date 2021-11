Esporte 08/11/2021 06:56 Rodrigo Costa/Gazeta Digital Cuiabá perde para o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão Foto: Divulgação Dourado Jogando fora de casa, o Cuiabá foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0 na noite deste domingo (7), na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo foi válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o revés para o time cearense, o Cuiabá manteve a nona posição na tabela de classificação, com 39 pontos. Os três pontos somados pelo Vozão fizeram o clube atingir os mesmos 39 tentos do Dourado, que tem o mesmo número de vitórias e leva vantagem somente no saldo de gols (-1 e – 2). Mais uma vez, o Cuiabá apostou nos contra-ataques durante o primeiro tempo e ficou a espera do time da casa. A equipe do Ceará, comandada por Thiago Nunes, teve mais ímpeto e criou boas chances durante a etapa inicial. O único gol da partida só saiu aos dois minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Messias o zagueiro Messias subiu mais alto que a zaga auriverde e testou para o fundo das redes. O Ceará ainda teve chance para ampliar aos 36, após um pênalti marcado. O goleiro Walter defendeu e provou que vive sua melhor fase no Campeonato Brasileiro. O atacante Rafael Elias recebeu o único cartão amarelo do Cuiabá na partida. O próximo duelo do Cuiabá é contra o Corinthians, na Neo Química Arena, sábado (12), às 20h (de MT).

