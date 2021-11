Esporte 08/11/2021 17:09 Alunos da Escola de Nova Mutum conquistam título inédito no basquete Estudantes da Escola Estadual Rui Barbosa, em Nova Mutum, são campeões da modalidade basquete, série Bronze, da edição 2021 dos Jogos Brasileiros Escolares - Nacional (JEB’s), realizado no Rio de Janeiro. Os alunos, com idades entre 12 e 14 anos, conquistaram o título inédito para o município e representaram Mato Grosso na principal competição escolar do Brasil. Ao longo da competição, o time mato-grossense obteve duas derrotas e quatro vitórias, sendo a última contra a equipe da casa por 34 a 27. Todas as partidas foram transmitidas online pela Eleven Sports, clique aqui para assistir a final. O diretor da escola, Felipe Carvalho Vitoriano, destaca que a conquista do título é um triunfo não só para a escola, como também para o município. “É muita emoção, muita felicidade. O município vem acompanhando desde a etapa estadual e a torcida ficou cada vez maior. Estamos ansiosos para a chegada do time aqui na cidade, vamos fazer uma recepção muito calorosa”. Durante a etapa estadual dos Jogos Escolares Brasileiros, alunos da Escola Estadual Rui Barbosa competiram nas modalidades de judô, taekwondo, natação e basquete. Felipe ainda ressalta que os estudantes já participaram de campeonatos regionais, mas é a primeira vez que fazem parte de uma competição nacional. “Eles foram sem nenhuma pretensão, foram para vivenciar, para aprender e venceram os jogos até chegar à final com muita técnica, confiança e determinação”. A delegação de Mato Grosso foi formada por 12 integrantes, os 11 alunos e o técnico Luiz Augusto Junior, também treinador da equipe pelo projeto Despertando Talentos, iniciativa da prefeitura de Nova Mutum, que atende mais de 2,5 mil alunos nas modalidades judô, taekwondo, jiu jitsu, tênis de quadra, vôlei, basquete, handebol, futsal, ginástica rítmica e natação. Para o diretor, o esporte contribuí para a formação educacional e social dos estudantes, estimulando a disciplina, a dedicação e motivando os estudantes a manter o foco nos estudos. E acrescenta que a unidade escolar espera receber mais futuros atletas, apoiando integralmente eventos esportivos escolares, como o JEB’s. Luiz Augusto é treinador do time há três anos e dedica parte do triunfo à boa relação entre ele e o time além da dedicação dos meninos durante os treinos. O técnico enfatiza que essa vitória ficará marcada na memória dos atletas mirins e que todos estão entusiasmados com o resultado. “Não tenho dúvida de que os alunos também vão lembrar de tudo que ocorreu lá daqui 10, 15, 20 anos. E para nós que somos um projeto social, estar entre os melhores do Brasil, só de estar lá já é uma vitória. Jogar no JEB’s e conseguir ganhar uma medalha entre 27 equipes no Brasil é um feito único, histórico”. JEB’s Os Jogos Brasileiros Escolares é a maior competição escolar do país, realizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania. Os jogos foram realizados entre 27 de outubro e 5 de novembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, com a participação de mais de 6 mil estudantes, dos 27 estados da federação.

