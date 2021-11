A rodada de abertura da 18ª edição da Copa Papai Noel de Futsal realizada na noite dessa segunda (8) foi marcada pela presença de um grande público e por muitos gols na duas partidas realizadas.

Antes da bola rolar, uma abertura simples, que contou com a presença do prefeito municipal Chico Gamba, dos secretários de esportes Valdines Rojas e de Finanças Paulo Moreira além do coordenador de esportes Pedro Salustiano. Alem desses, o vereador Claudinei de Jesus esteve presente e se disse bastante feliz com o retorno das atividades esportivas no Complexo Esportivo.

Com a bola rolando, já no jogo de abertura uma vitória do Corujão por 4 á 1 no estreiante UFC (União Futebol Clube). Os gols da vitória do Corujão foram marcados por Mateus, Vanderson Lotti, Gabriel Fagundes e Fabinho. Edimar Lage marcou o único gol do UFC.

No segundo jogo da noite uma vitória maiúscula da Daniel Veículos/Kane Futsal em cima da Clarion/Casa Rural. A equipe comandada em quadra por Giovane Dias, o Pelezinho, venceu por 5 á 0 com destaque para o jovem carlindense João Miguel, autor de 3 gols na partida. Os outros gols foram marcados por Eunathan Custódio que recém chegou ao município de Alta Floresta. Oriundo do estado de Goiás, Nathan tem passagem pelo futebol goiano e agora reside em Alta Floresta.

A competição volta nessa terça com mais três jogos. Confira os confrontos:

3ª Feira (9)

19h15 Ressaca FC X Real Boa Nova/Tapeçaria Gildo FM/A 20h00 Carlinhos P X Secretaria Esportes/Pta FF/A 20h45 Paranaita/PEC X Daniel Veículos FF/B

Durante toda semana acontecerá jogos. Confira as rodadas:

4ª Feira (10)

19h15 Semel AF X Equipe União FF/B 20h00 M Moreira/19 Maio/B Nova X Aço Norte FF/A 20h45 JEMM FC X Athético Espartano FM/A

5ª Feira (11)

19h15 Pós Jogo X Furacão FM/C 20h00 AA Comercial X União Futsal FM/D

6ª Feira (12)