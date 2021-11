Esporte 11/11/2021 13:38 Assessoria de Imprensa Maratona e meia maratona serão realizadas dia 15 em Alta Floresta A Prefeitura de Alta Floresta através da Secretaria de Esporte e Lazer, estará realizando, nesta segunda-feira (15), a Meia Maratona e Maratona da República. Com percursos de 21km e 42km, a competição inicia, para quem irá correr os 42km às 3 horas da manhã e para quem irá correr a meia maratona, de 21km, começará as 04:30 horas, ambas com saída na praça cívica. As inscrições para o evento são gratuitas e haverá medalhas para todos que participarem. Para se inscrever só entrar em contato pelos telefones 66 9 9618.7544 | 66 3903.1167 ou presencialmente na secretaria de esportes, que fica situada no Ginásio de Esportes. A equipe de secretaria está trabalhando por todas as modalidades no município e a tendência, com essa volta gradativa após um longo período sem as atividades por conta da pandemia, é que seja realizado outros campeonatos de outros esportes para que todos sejam assistidos.

