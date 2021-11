Esporte 16/11/2021 05:42 Gabriel Soares | Estadão Mato Grosso Cuiabano é campeão brasileiro de boxe com nocaute no primeiro round Com um nocaute, o cuiabano Nathann Siqueira se sagrou campeão brasileiro de boxe na categoria peso galo. Ele venceu o atual campeão, Rubens ‘Manchinha’, no 19º Coliseu Boxing Clube, em Guarulhos (SP), na noite desta segunda-feira (15). Por se tratar de uma disputa de título, a luta poderia contar com até 10 round, mas Nathann não precisou de tudo isso para ‘deitar’ seu adversário. Mais alto ­que seu Manchinha, Nathann teve dificuldade para se aproximar do adversário, mas conseguiu acertar o rosto dele várias vezes. O golpe fatal aconteceu com 1 minuto e 54 segundos do primeiro round. Aproveitando que Manchinha abaixou a guarda para atingi-lo na costela, Nathann encaixou um cruzado de esquerda no queixo do adversário, que foi à lona desnorteado. Manchinha chegou a levantar, mas o juiz encerrou a luta e deu o título a Nathann. Ao comemorar sua vitória, Nathann fez questão de lembrar seus patrocinadores e o trabalho desenvolvido, antes mesmo de agradecer ao apoio de sua mãe, Luiza, e mandar um abraço à torcida cuiabana. "Grato por tudo, meus patrocinadores principalmente, me ajudaram demais. Eu tive algumas dificuldades pra eu chegar aqui e vocês me incentivaram, me levantaram num momento em que eu tava sem condição e eu consegui chegar aqui. Esse aqui é o resultado de tudo que vocês me oportunizaram", disse. "Tem atleta que é medalhista olímpico e tava trabalhando de Uber há um tempo atrás. Tem atleta de muito prestígio, com cartel excelente, que não tem patrocínio", emendou. Nathann tem 27 anos e é bicampeão mato-grossense de boxe e vice-campeão do Centro-Oeste. Ele atua como boxeador profissional desde 2019 e acumula no seu cartel um resultado de 3 vitórias e duas derrotas. "Eu venho de algumas lutas duras, de duas derrotas seguidas para pessoas duras. E eu aceitei mais outra dura, [Manchinha] é um menino muito top. Sou fã desse garoto e do trabalho dele e hoje eu tive a oportunidade de lutar com ele. Venci. Treinei muito. Meu treino não foi tão bom pelo fato de ter que trabalhar, tenho que dar aulas e faço um monte de coisas para ganhar dinheiro", disse o campeão.

Voltar + Esporte