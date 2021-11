Esporte 17/11/2021 05:58 Agência Brasil Atlético-MG bate Athletico-PR e se aproxima do título Brasileiro Galo faz 1 a 0 no Furacão e abre 11 pontos sobre vice Flamengo © Pedro Souza/Atlético/Direitos Reservados O Atlético-MG derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, nesta terça-feira (16) na Arena da Baixada em Curitiba, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do confronto foi marcado pelo meia argentino Zaracho aos 44 minutos da etapa inicial. Após uma bonita tabela entre Keno e Hulk pela esquerda, a bola chegou pelo chão para o artilheiro do jogo, que só teve o trabalho de rolar para o fundo do gol. No intervalo do jogo houve um princípio de confusão entre as torcidas dos dois times. Porém, a divisória instalada entre os torcedores e a chegada rápida das forças de segurança impediram a sequência da confusão. Com o resultado, o Galo mineiro chega aos 71 pontos e segue líder isolado em 32 jogos. O vice-líder é o Flamengo, com 60 pontos em 31 partidas. Na sequência aparece o Palmeiras, com 58 pontos em 32 jogos. Já o Furacão está na 11ª colocação com 41 pontos. O foco total da equipe está na decisão da Copa Sul-americana, no próximo sábado (20) em Montevidéu. O próximo desafio do time mineiro pelo Brasileiro é no sábado (20), contra o Juventude no Mineirão. Os paranaenses atuam novamente pelo torneio nacional quatro dias depois, diante do São Paulo no Morumbi.

