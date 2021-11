Esporte 17/11/2021 16:36 MT Esporte Alta Floresta, Sinop, Sorriso são os campeões da Copa Trairão de Base 2021. A segunda edição da Copa Trairão de Futebol de Base realizado em Alta Floresta durante esse feriadão foi um grande sucesso. A competição contou com quase 40 equipes em 7 categorias e teve ao todo 54 jogos realizados nas modalidades de futebol suíço e futebol de campo. Ao final da competição, encerrada na manhã da última segunda (15), os títulos ficaram divididos entre as equipes de Sorriso, Sinop e Alta Floresta. O Professor Marcondes Lima, organizador da Copa Trairão de Base, comemorou o sucesso do evento que foi bastante elogiado pelos técnicos, atletas, pais e avaliadores que estiveram presentes na competição que movimentou o setor esportivo nessa retomada pós pandemia e também a economia local. Ele agradeceu o apoio da Trairão Pesca Esportiva, da Secretaria de Esportes e de outros colaboradores. A classificação final ficou assim: Futebol Suíço Categoria 2008 Campeão – Sorriso FC Vice-campeão – Grêmio Sinop Categoria 2009 Campeão – Grêmio AF Vice-campeão – Grêmio Sinop Categoria 2010 Campeão – Grêmio Sinop Vice-campeão – Grêmio AF Categoria 2011 Campeão – Sorriso FC Vice-campeão – Grêmio Sinop Categoria 2012 Campeão – Grêmio Sinop Vice-campeão – Grêmio AF Futebol de Campo Categoria 2004/2005 Campeão – Amazon Sinop Vice-campeão – Grêmio Pará Categoria 2006/2007 Campeão – Grêmio AF Vice-campeão – Grêmio Guarantã

