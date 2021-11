Esporte 18/11/2021 05:37 Rodrigo Costa/Gazeta Digital Cuiabá domina Inter, vence por 1 a 0 e respira na tabela de classificação Foto: AssCom Dourado Após um jejum de três jogos sem vencer pela Série A do Brasileirão, o Cuiabá fez as pazes com a vitória e despachou o Internacional na noite desta quarta-feira (17), na Arena Pantanal, em jogo válido pela 33ª rodada. O único gol do jogo foi marcado por Elton, de pênalti, no segundo tempo. O jogo foi paralisado, aos 20 minutos da etapa inicial, por queda parcial de energia. A interrupção durou pouco mais de 9 minutos. Agora, o Dourado é o décimo segundo colocado na tabela de classificação, com 42 pontos. O objetivo da comissão técnica é chegar aos 45, pontuação que acreditam ser possível para a permanência na primeira divisão. O Inter, que briga por uma vaga na Copa Libertadores, é o sétimo e tem 47 tentos. Aproveitando o fator casa, o Cuiabá tomou a iniciativa no início da partida e foi mais perigoso no primeiro tempo. Foram 15 finalizações do Dourado contra 4 dos gaúchos. Assim como na etapa inicial, o time da capital voltou com a mesma intensidade e pressionando o Internacional. Aos 10, Clayson perdeu uma chance cara a cara com o goleiro Marcelo Lomba, após lançamento de Paulão O gol só saiu aos 23, após o árbitro anotar penalidade máxima em toque de mão dentro da área. Elton cobrou no meio do gol, e marcou seu oitavo gol no campeonato brasileiro. A partida terminou com ampla vantagem do auriverde. 21 finalizações a 11. O próximo confronto do Cuiabá é contra o Bahia, domingo, às 18h (de MT), em Salvador.

