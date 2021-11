Esporte 19/11/2021 11:05 Reporter MT Cuiabá ainda precisa vencer dois jogos para se livrar de vez do fantasma do Z4 Apesar da vitória do Cuiabá sobre o Inter, a nota de corte irá subir e o Dourado precisará fazer mais que 45 pontos para ficar na Série A Desde 2003, o Brasileirão é disputado por pontos corridos. Antes disso, o regulamento mudava quase que anualmente e não havia uma padronização na competição. Depois que o campeonato passou a ser realizado dessa forma, algumas metas tanto para parte de cima, quanto para parte de baixo da tabela foram estipuladas. Para ser campeão, o time precisa atingir entre 74 a 81 pontos. Já para não ser rebaixado, o número mágico são os 45 pontos Apesar essas estatísticas, a disputa na parte de baixo da tabela desta temporada está muito acirrada. Desde a sua chegada no Cuiabá, o técnico Jorginho sempre destacou e almejou a pontuação de 45 pontos para permanência do Dourado (atualmente com 42 pontos) na elite nacional. Porém, o treinador já vislumbra uma pontuação maior para garantir o time na Série A. “Ainda não alcançamos nosso objetivo, mesmo porque temos resultados que provavelmente os números de pontos subirá e não ser 45, pode ser 46 ou 47. Claro que a gente fica aqui na expectativa para que as coisas aconteçam diferente. A média subirá para permanência, mas a gente espera que não suba e que a gente alcance nosso objetivo quem sabe com 45 pontos, que é o nosso maior objetivo, realmente um sonho para esse ano”, disse Jorginho. Tabela embolada O Bahia de Guto Ferreira é o primeiro time do Z-4, com 36 pontos. Mas vale lembrar que a equipe tem jogos a menos e se chegar a vencer as duas partidas que restam, pula para 42 e deixa o Atlético-GO em seu lugar com, 39. O Dragão, que é o primeiro time fora da zona tem um jogo a menos, assim como o Juventude que ocupa a 15ª posição, também com 39. Para aliviar os times que brigam para não cair, uma equipe já está com o lugar garantido na segundona de 2022. A Chapecoense não conseguiu somar os pontos necessários pelo menos para brigar pela permanência e foi rebaixada há duas rodadas atrás, fazendo apenas 15 pontos em 33 jogos disputados. O vice-lanterna Sport está com 30 pontos e precisar tirar vantagem de 9 pontos para sair da zona indesejada. O problema é que o Leão da Ilha tem um jogo de vantagem dos demais. A equipe tem 33 jogos e enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (18), na Ilha do Retiro. Caso o placar for desfavorável ao time de Recife, a equipe precisará somar os mesmos 9 pontos, mas agora com 34 rodadas disputadas. Assim, o Sport poderá ser rebaixado já na próxima rodada. O Grêmio ocupa a 18ª posição e também passa por uma situação difícil na competição, o time agora comandado por Wagner Mancini, mas que teve o comando de Luiz Felipe Scollari por quase todo campeonato somou 32 pontos até agora, está a 7 pontos para sair do Z-4 e terá confrontos diretos contra adversários que também brigam para não cair. Sequência do Dourado Restam apenas cinco rodadas para o Cuiabá encerrar sua participação na Série A e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já detalhou todas as rodadas da reta final. O próximo compromisso do time auriverde na competição é contra o Bahia, em um confronto direto, fora de casa. O duelo acontece neste domingo (21), às 18h (de MT), na Arena Fonte Nova. Depois disso, o Cuiabá terá folga de nove dias devido à participação do Palmeiras na final da Copa Libertadores. Após a decisão da competição continental, o Dourado recebe o Verdão no dia 30 de novembro, em uma terça-feira, às 21h (de MT), em jogo adiantado da 36ª rodada. Após isso joga a cada três dias. O Cuiabá pega o Ahtletico-PR fora de casa, no dia 03 de dezembro, depois pega o Fortaleza em casa no dia 06, onde se despedirá do seu torcedor na temporada e por fim encerra o campeonato contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 09.

