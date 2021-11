Esporte 20/11/2021 06:02 Agência Brasil Athletico-PR e Bragantino decidem Copa Sul-Americana Final será disputada neste sábado (20) no Uruguai a partir das 17h © Ari Ferreira/Red Bull Bragantino/Direitos Reservados Athletico-PR e Bragantino disputam neste sábado (20) a decisão da Copa Sul-Americana, a partir das 17h (horário de Brasília) no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai). Se o Massa Bruta busca o primeiro título da competição, o Furacão joga por sua segunda glória no torneio continental (após vencer em 2018 diante do colombiano Junior Barranquilla). Como a decisão será em partida única, em caso de empate no tempo normal o jogo terá prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão será na disputa dos pênaltis. O Athletico-PR chega sem problemas para o jogo decisivo, o que deve permitir ao técnico Alberto Valentim manter a escalação que vem adotando nas últimas partidas: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Kayzer e Terans. “Eu acho que a sensação é de orgulho, ainda mais pelo nosso começo da Sul-Americana que não foi tão bom. Depois conseguimos fazer uma grande campanha. Temos que continuar com esse pensamento, confiantes para o jogo. Apesar de a nossa equipe ser jovem, os mais velhos tentarão passar um pouco da experiência que têm para que os mais jovens tenham tranquilidade para jogar uma grande final e para que a gente possa sair com o título”, declarou o jogador. O técnico Maurício Barbieri deve mandar a campo a seguinte formação: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.

