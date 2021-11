Esporte 21/11/2021 06:17 Agência Brasil Flamengo bate Internacional e mantém sonho do Brasileiro vivo © Alexandre Vidal/Flamengo/Direitos Reservados O Flamengo manteve vivo o sonho de alcançar o título do Campeonato Brasileiro após derrotar o Internacional por 2 a 1, na noite deste sábado (20) no estádio do Beira Rio. Com a vitória a equipe da Gávea manteve a distância de 8 pontos para o líder Atlético-MG, que derrotou o Juventude por 2 a 0 mais cedo. Para o Colorado a derrota representou a permanência na 7ª posição com 47 pontos. Mesmo jogando fora de casa, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho conseguiu abrir uma vantagem de dois gols graças ao atacante Gabriel Barbosa e ao meio-campista Andreas Pereira. E, antes do intervalo, o Inter conseguiu descontar com Taison. As duas equipes voltam a jogar pelo Brasileiro na próxima quarta-feira (24). O Rubro-Negro enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, e o Colorado pega o Fluminense no Maracanã. Empate em Goiás Em partida que iniciou um pouco mais cedo, Atlético-GO e Ceará empataram em 1 a 1. Vina abriu o placar para o Vozão, e João Paulo empatou para o Dragão.

