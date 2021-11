Timão vence por 2 a 0 com gols de Jô e Gabriel. Com o resultado, o Corinthians chega a 53 pontos e entra no G4 do Brasileirão

Em jogo com pleno domínio do Timão nas ações ofensivas, Corinthians e Santos se enfrentaram na Neo Química Arena na tarde deste domingo (21) e o time da casa saiu com a vitória, vencendo o clássico por 2 a 0, com gols de Jô e Gabriel. Com o resultado, o Corinthians chega a 53 pontos e entra no G4 do Brasileirão, enquanto o Santos segue com 42 pontos e volta a se preocupar com a zona de rebaixamento.

O JOGO

O Corinthians começou a partida com bastante volume ofensivo e, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o volante Gabriel dominou bola no meio de campo, fez lançamento para dentro da área buscando Gabriel Pereira, que desviou de cabeça, mas João Paulo fez defesa segura.

Mais uma chance para o Timão! Aos 7 minutos da primeira etapa, o lateral-direito Fagner recebeu a bola, subiu para o campo de ataque, fez cruzamento para dentro da área e, mais uma vez, Gabriel Pereira finalizou novamente nas mãos do goleiro santista.

O Corinthians seguiu buscando o gol a todo momento. Aos 13 minutos de partida, Róger Guedes construiu boa jogada individual pelo meio, ficou cara a cara com o goleiro João Paulo, que defendeu mais uma finalização corintiana.

Que partida faz João Paulo! Após falha da defesa do Santos, aos 31 minutos de jogo, a bola sobrou para Renato Augusto na grande área, que rolou para Roger Guedes finalizar mais uma vez, mas, novamente, o goleiro do Peixe fez mais uma defesa para evitar o primeiro gol do Corinthians.

O Santos, que vinha sofrendo com a enorme pressão do Corinthians chegou ao ataque aos 42 minutos do primeiro tempo. Felipe Jonatan construiu boa jogada pela esquerda, cruzou na cabeça de Tardelli, que cabeceou à direita do gol de Cássio.

No final da primeira etapa, aos 45 minutos de jogo, Fagner carregou a bola pelo meio até a área santista, tocou para Jô, que finalizou por cima do gol de João Paulo. Fim do primeiro período de jogo com 0 a 0 no placar.

No início do segundo tempo, o Timão continuou pressionando o Santos. Logo aos 2 minutos da segunda etapa, Du Queiroz recebeu a bola na direita no campo de ataque, tocou para Jô no meio da área, que girou para cima da marcação e finalizou rasteiro no canto direito de João Paulo! Gol do Corinthians! 1 a 0 para o time da casa.

Após o gol, o Corinthians não perdeu o rítmo e, aos 9 minutos da segunda etapa, Roger Guedes cobrou escanteio pela esquerda, Gil desviou de cabeça, mas João Paulo pulou para fazer mais uma defesa.

Aos 18 minutos do segundo período de jogo, a torcida do Corinthians vibrou com a entrada de Willian no lugar de Gabriel Pereira. O atacante do Timão vinha atuando bem na partida, mas saiu para dar lugar ao camisa 10, que se recuperou de lesão e voltou aos gramados neste domingo (21).

Já no fim da partida, aos 40 minutos do segundo tempo, Jô dominou a bola dentro da grande área e rolou para Gabriel finalizar sem marcação no canto direito de João Paulo. 2 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena!