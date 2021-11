Esporte 22/11/2021 05:35 Agência Brasil Bahia e Cuiabá empatam sem gols na Fonte Nova Resultado mantém o Tricolor baiano na zona do rebaixamento © Felipe Oliveira/EC Bahia/Direitos Reservados O Bahia empatou sem gols com o Cuiabá, na noite deste domingo (21) na Fonte Nova, e permaneceu na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Após este resultado o Tricolor baiano alcançou os 37 pontos, mas permaneceu na 17ª posição. Já o Dourado alcançou a 11ª colocação, com 43 pontos. O Bahia volta a entrar em campo na próxima sexta-feira (26), quando recebe o Grêmio em uma disputa direta para deixar o Z4. Já o Cuiabá volta a entrar em campo apenas no dia 30, quando mede forças com o Palmeiras.

