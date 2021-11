Esporte 23/11/2021 17:12 GE CBF não divulga áudios do VAR de gols anulados do Cuiabá em duelo com Bahia; entidade não justifica Atuações do árbitro de vídeo e de Raphael Claus foram bastante contestadas pelo clube mato-grossense Foto: AssCom Dourado A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR dos jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite da última segunda-feira, mas desconsiderou o duelo entre Bahia e Cuiabá, que empataram sem gols no último domingo, na Arena Fonte Nova. A equipe mato-grossense teve dois gols anulados no primeiro tempo, em lances bastante contestados. A CBF disponibilizou os áudios de Fortaleza x Palmeiras, Internacional x Flamengo e Atlético-MG x Juventude. O vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, se manifestou na última segunda-feira e disse que o time foi prejudicado pela arbitragem. De acordo com o dirigente, o árbitro Raphael Claus entrou pressionado na partida por conta de reclamações do Bahia após erro no jogo contra o Flamengo, pela 31ª rodada. A reportagem do ge tentou contato com a assessoria de imprensa da CBF, mas não obteve resposta. A assessoria do Cuiabá informou que os áudios não foram encaminhados diretamente para o clube. A CBF passou a divulgar áudios e imagens do árbitro de vídeo no início de novembro, a partir da 29ª rodada do Brasileirão, além de jogos adiados. De acordo com a entidade, "a medida visa permitir que os clubes, torcedores e a imprensa possam conhecer detalhadamente o funcionamento do árbitro de vídeo, bem como dar maior transparência às decisões tomadas com o auxílio da ferramenta". A divulgação para os jogos do fim de semana sempre ocorre na segunda-feira seguinte, conforme a entidade. Portanto, é pouco provável que tenha havido atraso na divulgação do duelo entre Bahia e Cuiabá, mas não há justificativa para tal por parte da CBF até o momento.

Voltar + Esporte