Esporte 01/12/2021 06:00 Agência Brasil Palmeiras derrota Cuiabá por 3 a 1 © Cesar Greco/Palmeiras/Direitos Reservados Jogando com uma equipe reserva após a conquista da Taça Libertadores, o Palmeiras derrotou o Cuiabá por 3 a 1, na noite desta terça-feira (30) na Arena Pantanal, em partida da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória deixou o Verdão com 62 pontos, na 3ª posição. Já o Dourado ficou na 15ª posição com 43 pontos. Mesmo com uma equipe alternativa, o Palmeiras triunfou com gols de Gabriel Veron, Gabriel Silva e Giovani. Porém, Alan Empereur descontou para o Cuiabá. Triunfo do Coelho Quem também venceu nesta terça foi o América-MG, que bateu a lanterna Chapecoense por 3 a 0 graças a gols de Fabrício e Ademir (dois).

