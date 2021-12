No confronto direto entre os times que brigam para não entrar na zona de rebaixamento, o Cuiabá perdeu para o Athlético-PR na noite desta sexta-feira (3), em Curitiba, no jogo atrasado da 35ª rodada e ficou à beira da zona da degola no tabela de classificação. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Pedro Rocha, no segundo tempo.

Com o revés no sul do País, o Dourado caiu para a décima sexta colocação, com 43 pontos, e está a uma posição acima do Bahia, time que abre a Z-4 e tem 40 pontos. O rival paranaense subiu para a décima segunda posição, chegando aos 45 tentos.

Como de costume em jogos fora de casa, o Cuiabá deu a bola para a equipe mandante e ficou à espera dos contra-ataques. Porém, a melhor chance da etapa inicial foi do Cuiabá. Jenison cabeceou, mas Santos, bem colocado, espalmou para escanteio.

Na volta da etapa complementar, o Cuiabá começou assustando a defesa do Athletico. Após cruzamento de João Lucas, Jenison cabeceou com perigo próximo da trave do goleiro Santos. Contudo, o Furacão foi quem abriu o placar. Pedro Rocha aproveitou o rebote do goleiro Walter e estufou as redes do Dourado, 1 a 0 Athletico.

O Cuiabá encara o Fortaleza na próxima segunda-feira (6), às 19h (de MT), na Arena Pantanal, no confronto do ano para o Dourado na Série A do Brasileirão. Para não precisar de uma combinação de resultados, somente a vitória interessa a equipe cuiabana.