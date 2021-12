Campeão olímpico vence pela terceira vez etapa Open de Vôlei de Praia na capital mato-grossense; título feminino ficou com a dupla Rebecca e Talita

“Cuiabá me traz sorte”. É assim que a capital mato-grossense é registrada por Alison Cerutti, o Mamute, depois do terceiro e merecido campeonato conquistado numa etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia realizado na cidade. Neste domingo (05.12), o campeão olímpico garantiu o título da quinta e última etapa da temporada 2021 jogando ao lado do campeão mundial sub-21, Guto Carvalhaes.

Em Cuiabá, Alison foi campeão das etapas de 2012, em que fez dupla com Emanuel, de 2019 com Álvaro Filho e, agora, com Guto. Além do êxito repetido na cidade, o atleta exaltou a torcida local.

“Independente do calor do horário, a arquibancada estava lotada, com pessoas que gostam do esporte e valorizam seus ídolos. A gente precisa de mais disso no Brasil, e estou muito feliz por ganhar esse título aqui em Cuiabá”.

Para garantir o título dessa quinta etapa, Alison e Guto venceram na final os campeões da temporada 2021, Evandro e Álvaro Filho, por 2 sets a 0 (21/17 e 21/12). O bronze ficou com a dupla George Wanderley e André Stein.

Com entrada gratuita e cobertura em todas as arquibancadas, a população lotou a arena montada no complexo esportivo do ginásio Aecim Tocantins. Para o casal Edson Rodrigues e Shirley Cleia, por exemplo, a alegria era contagiante por acompanhar a competição.

“Está tudo excelente, uma grandiosa estrutura, parabéns ao governo de Mato Grosso por apoiar esse evento maravilhoso. Ainda mais depois dessa pandemia em que ficamos tanto tempo sem sair de casa, é uma ótima distração para todos nós daqui e para quem veio de fora”, elogiou Edson.

A etapa em Cuiabá foi a segunda da temporada com presença de público, logo após o retorno da torcida em Itapema (SC), durante o torneio que ocorreu no mês de novembro. Sediadas no Rio de Janeiro (RJ), as três primeiras etapas foram acompanhadas somente pela internet e TV. Todo o Circuito Brasileiro 2021 foi transmitido na página de facebook da CBV e no Canal Vôlei de Praia TV e teve duas semifinais (uma de cada gênero) e as finais exibidas pelo SporTV.

“Um evento como esse movimento toda a baixada cuiabana. É mais um evento que coloca Mato Grosso no cenário nacional e mundial”, destaca o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e Federação Mato-grossense de Voleibol (FMTV), a competição nacional contou com a parceria do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Para o titular da Secel, Alberto Machado, o Beto Dois a Um, é mais uma oportunidade que coloca o Estado como protagonista na realização de grandes eventos esportivos no país.

“Recebemos neste ano a Copa América, a série A do Brasileirão, o Centro-Oeste de Natação e, agora, essa última etapa da temporada 2021 de vôlei de praia com os melhores atletas do planeta. Estou muito feliz com essa missão que o governador Mauro Mendes nos deu, de levar cultura e esporte a todos os cantos de Mato Grosso e propiciar tudo isso à população”, celebra o secretário.

Campeãs do torneio feminino

A quinta e última etapa da temporada 2021 do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia consagrou a dupla Rebecca Cavalcanti e Talita Antunes como campeãs do torneio feminino. A decisão pelo ouro aconteceu no sábado (04.12), com a vitória por 2 sets a 1 na disputa contra Elize Maia e Thâmela.

Bárbara Seixas e Carol Solberg ficaram com o título da temporada 2021, que foi conquistado já na primeira rodada da fase de grupos, na sexta-feira (03.12), devido aos bons resultadas nas cinco etapas da competição. Nesta quinta e última etapa, a dupla garantiu a terceira colocação.

ficam com o ouro em Cuiabá.

Sub-17 em Cuiabá

O complexo esportivo do ginásio Aecim Tocantins acolhe também a etapa única do Circuito Brasileiro Sub-17 de vôlei de praia. A competição, que começou neste domingo (05.12) e prossegue até terça-feira (07.12), reúne 51 duplas de todo o país (27 femininas e 24 masculinas) na busca pelo título nacional.

De acordo com o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves, esse formato de competição que une o voleibol adulto e esporte juvenil traz grandes benefícios para o fortalecimento do esporte.

“A realização do Circuito Brasileiro junto com o Sub-17 possibilita que os atletas mais jovens tenham contato, usem os mesmos equipamentos e joguem na mesma arena que seus ídolos. É o que a gente chama de pedagogia do exemplo pois traz inspiração e mostra que é possível alcançar sonhos por meio de muito trabalho, treinamento e dedicação”.