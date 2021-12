Entre os times que ainda podem ser rebaixados na última rodada do Brasileirão, o Cuiabá detém a posição mais confortável. A vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0 deixa o Dourado em uma situação em que depende apenas de si para garantir sua vaga na elite do futebol brasileiro, já que basta um empate no próximo jogo para conseguir o feito histórico.

Além disso, combinações de resultado podem surtir o mesmo resultado, o que deixa o Cuiabá com míseros 5% de chance de cair. O Cuiabá segue para a última rodada do Brasileirão com 46 pontos, três pontos à frente do Juventude e do Bahia. No entanto, os dois times superam o Dourado no critério de desempate.

Ou seja: as chances são poucas, mas ainda existem. Por isso, o técnico Jorginho quer jogar a próxima partida contra o Santos como se precisasse de uma vitória.

“É sempre difícil jogar por um empate, ficar se defendendo. Não sabemos qual a equipe que entrará no próximo jogo, mas uma coisa é certa: a gente vai em busca da vitória. A gente tem que saber jogar o campeonato. Eu sempre falo pros jogadores: não importa o que aconteça no outro jogo. O que importa é vencer. Vamos em busca de uma vitória, mas um empate é muito bem-vindo”, disse o treinador, em entrevista coletiva virtual após o jogo.

Jorginho ressaltou que a vitória contra o Santos ainda pode dar ao time um ‘bônus’, com a confirmação de uma vaga na Copa Sul-Americana. Na situação atual, os times classificados até o 15º lugar têm vaga na competição, o que ‘facilita’ o trabalho do treinador.

“Pra que a gente não tenha nenhum tipo de problema, o ideal é fazermos pelo menos um ponto contra o Santos. Mas pode ser que pare ali nos 43 ou 44, de repente com um empate ou derrota do Juventude ou do Bahia, porque eles vão enfrentar duas equipes muito difíceis”, disse. “Se a gente conseguir uma vitória lá vai ser maravilhoso. 49 pontos seria o ideal, porque nos deixaria também numa zona de Sul-Americana”, ressaltou.

Ao analisar o desempenho do time que atuou contra o Fortaleza, Jorginho elogiou a entrega dos jogadores e a dedicação demonstrada. Ressaltou que o atacante Felipe Marques se manteve em campo, apesar do desgaste que acumula pelas sucessivas atuações e das câimbras que sentia.

“A gente fez um primeiro tempo muito bom, baixamos nossas linhas de marcação a partir dos 30 minutos do primeiro tempo e aí acabamos sofrendo um pouquinho, não mantivemos a posse de bola, que era fundamental, mas a gente sabia que a gente tava com um tive quase vertical, de ligação direta, com Cafú, Felipe e o Elton. Com a entrada do Yesús a gente tinha um pouquinho mais de posse de bola. No momento em que a gente conseguiu controlar o jogo, a gente fez com que não sofresse tanto com a posse deles e, principalmente, com a amplitude que eles davam. Foi um jogo do coração, da entrega”, exaltou.

Na última rodada, o Cuiabá enfrentará o Santos na Vila Belmiro, às 20h30 desta quinta-feira, 9 de dezembro. Um empate já garante a vaga do Cuiabá na Série A do ano que vem. Derrota ou empate do Juventude ou do Bahia também são bons para o Dourado, já que assim esses times não conseguiriam alcançar a pontuação.