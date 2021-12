Esporte 09/12/2021 17:02 Mak Lucia | Estadão Mato Grosso Jogador do Cuiabá é demitido após confusão com dançarina da Crystal O atacante Clayson foi demitido do Cuiabá Esporte Clube após se envolver em uma suposta agressão a uma garota de programa na boate Crystal, em Cuiabá. A informação foi confirmada pelo clube na tarde desta quinta-feira, 9 de dezembro, e o jogador não deve participar da partida contra o Santos, que ocorre à noite na Vila Belmiro, em São Paulo. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher foi resgatada na madrugada de terça-feira, 7 de setembro, com cortes no pescoço e hematomas pelo corpo. Aos policiais, ela relatou que teria sido contratada para uma orgia, junto com mais duas meninas, outro jogador do Cuiabá e um empresário. Ao ser questionado, Clayson confirmou a ocorrência, segundo informou o clube por meio de nota. Por meio de nota, o clube afirmou que a conduta de Clayson é inaceitável e decidiu encerrar imediatamente o contrato. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído do grupo ainda na quarta-feira e não viajou para São Paulo, onde o Cuiabá enfrentará o Santos para tentar se manter na Série A do Brasileirão. “O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Claysson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente”, disse. O clube ainda apura se o meia Rafael Gava estaria envolvido na confusão, como denunciado pela vítima. Ao ser questionado, o atleta disse que estava em casa com familiares, o que foi confirmado por Clayson. Por isso, a diretoria do clube decidiu aguardar a conclusão das investigações antes de tomar uma atitude com relação a Gava. Veja nota na íntegra: NOTA OFICIAL O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um Boletim de Ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem. Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega. O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Claysson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação ao atleta Rafael Gava, o Cuiabá aguardará a conclusão das investigações para decidir qual atitude será tomada. O clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades.

