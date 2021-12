Esporte 10/12/2021 10:05 Gazeta Digital CUIABÁ SEGUE NA SÉRIE; A Jorginho celebra vaga e revela desejo de renovar com time Aliviado com a permanência do Cuiabá na Série A de 2022 e ao mesmo tempo extasiado com a conquista da vaga para a Copa Sul-americana, o técnico Jorginho quer renovar o contrato e continuar à frente do Dourado na próxima temporada. Isso ficou claro durante a entrevista coletiva após o empate em 1 x 1 com o Santos, quinta-feira (9), na Vila Belmiro, resultado que levou a equipe aos 47 pontos, na 15ª posição na tabela.

Emocionado, o treinador resumiu: “Foi o nosso jogo da vida!” “Pra nós foi uma final de Copa do Mundo, com certeza. Para um clube que vai completar 20 anos no dia 12, estrear na Série A, conseguir permanecer e conquistar a vaga na Sul-americana, com certeza é um feito. Estou muito feliz de fazer parte disso. Quero agradecer a todos os torcedores de coração,” disse Jorginho.

Questionado sobre a possibilidade de permanecer à frente do clube no próximo ano, Jorginho tentou desconversar, mas não escondeu o desejo de ficar, e fez um balanço do desempenho da equipe. “A gente vai dar uma relaxada agora, ver minha família, meus filhos, netos, esposa e aí sim ver essa possibilidade de renovação. O balanço que eu faço é que jogamos com inteligência. Não podia jogar de forma nenhuma, de peito aberto com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Em alguns momentos a torcida achava que a gente devia se expor mais, mas jogamos dentro das nossas expectativas e características, com os jogadores que a gente tinha. Ganhamos as vezes apertadinho, mas ganhamos dentro das nossas condições,” disse, para em seguida falar do futuro, o que inclui uma reformulação no elenco. “Claro que a gente tendo uma capacidade maior de investimento no ano que vem, é lógico que vamos ter outras possibilidades, com jogadores que a gente pode ter outras opções; era um grupo muito enxuto e os jogadores mereceram essa conquista, porque foram além das expectativas de muita gente, mas a gente sabia que era capaz”, avaliou. Sobre o jogo na Vila, Jorginho destacou: “Foi eletrizante, mas nos entregamos de todo coração, foi faca nos dentes, sangue nos olhos, era o jogo da nossa vida e nós conquistamos o nosso objetivo. Agora vamos ter jogos da Sul-americana em nosso estádio. Foi uma virada enorme na minha vida profissional, pra mim a honra é muito maior porque fui muito respeitado e bem recebido pelo povo cuiabano. Se Deus quiser, ano que vem a gente se vê de novo”!, concluiu.

