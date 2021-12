Autor do gol do Cuiabá no empate de 1 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Marllon destacou a temporada produtiva vestindo a camisa do Dourado.

"São vários motivos para comemorar esse ano. Quando cheguei pude ajudar a equipe com um gol na final do campeonato estadual, que valeu o título para o clube. Agora, esse gol que foi importantíssimo para permanência do Cuiabá na Série A e, ao mesmo tempo, classificar a equipe para jogar um torneio internacional pela primeira vez. A cidade e torcedor merecem comemorar todo o trabalho e planejamento de sucesso’, destacou o zagueiro que tem vínculo com o Cuiabá até o fim de 2023.

Nessa temporada foram 38 partidas disputadas com a camisa do Cuiabá e três gols marcados, além de uma assistência. Para o camisa 3 do Cuiabá uma das principais da carreira.

‘A minha primeira temporada como profissional pelo Flamengo foi especial, a minha passagem pela Ponte Preta também, porque abriu portas para minha carreira. Mas, certamente em relevância de jogos e gols essa temporada é uma das principais da minha carreira. Três gols de cabeça que tiveram em momentos diferentes muita importância para o clube. Sensação de dever cumprido’, finalizou.