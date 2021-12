Esporte 14/12/2021 07:16 MT Esporte Copa Papai Noel se encerra nessa terça (14) em Alta Floresta Foto: MT Esporte A semana será de decisão em Alta Floresta. A bola rola nessa terça (14) pelas finais da 18ª edição da Copa Papai Noel de Futsal. A partir das 19h30 acontece a disputa do futsal feminino entre as equipes da Aço Norte de Alta Floresta x Paranaita Pec. Ambas chegam de forma invicta na disputa do título e do prêmio para o campeão que é de 2 mil reais. Já o vice leva R$ 750,00 reais. As 20h30 será a vez da equipe do Viracopos/Stone e União Futsal disputarem essa mesma premiação. Ambas também chegam a decisão de forma invicta. A Copa Papai Noel de Futsal é uma promoção da Prefeitura Municipal de Alta Floresta que através da Secretaria Municipal de Esportes realiza a competição que tem todo um cunho social. O evento visa arrecadação de brinquedos para o Natal das crianças menos favorecida. Além disso, a Secretaria de Esportes com o apoio do comércio local distribuirá 5.5 mil em premiação, sendo 2 mil para as equipe campeãs e setecentos e cinquenta reais para os vices.

