Promovida pela Secel, competição estadual da categoria adulta foi realizada em Lucas do Rio Verde de 09 a 12 de dezembro

Os Jogos Abertos Mato-grossenses consagraram, no domingo (12.12), as melhores seleções municipais da categoria adulta em 2021. Durante quatro dias, 27 equipes masculinas e 17 femininas de todo o Estado competiram nas modalidades de basquete, handebol, futsal e vôlei.

No basquete masculino, a seleção de Araguainha foi a campeã após disputar a final contra Sorriso. O terceiro lugar ficou com a equipe de Sinop. No basquete feminino, o título foi conquistado pela seleção de Sorriso. O segundo e o terceiro lugar no pódio ficaram com as equipes de Sinop e Primavera do Leste, respectivamente.

No futsal masculino, a seleção campeã foi a de Lucas do Rio Verde, seguida por Sorriso, em segundo, e Primavera do Leste, em terceiro. Já no futsal feminino, foi Sorriso que garantiu o título, e Lucas do Rio Verde ficou com o vice-campeonato. Primavera do Leste repetiu a terceira colocação.

O município de Sorriso foi também campeão com a seleção masculina de handebol, em uma final disputada contra Sinop. A equipe de Primavera do Leste ficou com o terceiro lugar no pódio. No handebol feminino, o título da competição ficou com a seleção de Sinop, seguida pelas equipes de Tangará da Serra, na segunda colocação, e Lucas do Rio Verde, na terceira.

A seleção de Cuiabá foi a campeã no vôlei masculino, que teve ainda Sinop e Primavera do Leste no pódio, com a segunda e terceira colocação, respectivamente. Já o vôlei feminino assegurou o quarto título do campeonato para Sorriso. O segundo lugar no pódio ficou com a equipe de Sinop e, o terceiro, com Primavera do Leste.

O evento esportivo é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) com o apoio do município-sede, que nessa edição foi Lucas do Rio Verde (a 330 km da capital). As partidas foram disputadas em quatro locais diferentes, de acordo com a modalidade: futsal no ginásio Rio Verde; voleibol no ginásio Ernesto Zortéa; basquete no ginásio da Escola Estadual Ângelo Nadim; e o handebol no ginásio Didé Martins.