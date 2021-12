Esporte 18/12/2021 07:16 gazetaesportiva.com Jornal aponta chance de Jorge Jesus retornar ao Flamengo Foto: Alexandre Vidal/Flamengo O Flamengo está em busca de uma novo técnico. Tanto que o vice-presidente Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel viajaram para Portugal para conversar com alguns treinadores. A novidade desta vez é a chance do Flamengo contratar Jorge Jesus. Segundo o jornal Record, o Mister vai esperar os clássicos contra o Porto neste fim de dezembro para definir seu futuro. Jorge Jesus vem sendo muito criticado pela torcida do Benfica. Mesmo com a classificação para as oitavas de final da Champions, o treinador sofre com a ira dos benfiquistas. Antes de Jorge Jesus, os dirigentes do Flamengo vão falar com outros quatro treinadores: Paulo Sousa, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Rui Vitória. A intenção do Flamengo é definir o novo técnico para, então, ir atrás de reforços.

